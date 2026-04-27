В Краснодаре следком добился погашения 10 млн рублей задолженности по зарплате

В Краснодаре в рамках расследования уголовного дела следователи добились полного погашения задолженности по заработной плате перед работниками предприятия, сообщили в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю.

Дело расследуется следственным отделом по Карасунскому округу по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Оно было возбуждено по поручению руководителя регионального следственного управления СК России Андрея Маслова по итогам личного приема граждан.

По данным следствия, в период с ноября 2025 года по март 2026 года руководство ООО, занимающегося производством металлических пищевых емкостей, не выплачивало заработную плату более чем 100 сотрудникам. Сумма задолженности превысила 10 млн руб. При этом, как отмечается, у предприятия имелась возможность для исполнения обязательств, однако средства направлялись на иные цели.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководителя краевого следственного управления.

Вячеслав Рыжков