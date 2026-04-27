Ликвидация последствий разлива в Туапсе: собрано более 3 тысяч кубометров

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов. По данным регионального оперативного штаба, к настоящему времени собрано и вывезено более 3 тыс. кубометров загрязненного грунта.

В мероприятиях задействованы свыше 130 специалистов, а также 26 единиц техники. В работах участвуют сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, подразделения «Кубань-СПАС» и другие профильные организации. Ожидается, что группировка сил и средств будет дополнительно усилена: на 27 апреля запланировано привлечение дополнительной техники и персонала.

Координация ликвидации последствий осуществляется на региональном уровне. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева контроль за ходом работ на месте ведет его заместитель Дмитрий Маслов. Основное внимание уделяется оперативности устранения загрязнений и предотвращению их дальнейшего распространения.

На прибрежной территории организован постоянный мониторинг состояния береговой линии. По текущим оценкам, загрязнение носит локальный характер. Одновременно ведутся работы по очистке городской среды от сажи и других продуктов горения, образовавшихся в результате пожара на морском терминале.

К мероприятиям по ликвидации последствий привлекаются также волонтеры. Для них предусмотрена возможность участия в очистке территорий под координацией профильных служб.

Ранее сообщалось, что ухудшение гидрологической обстановки, вызванное проливными осадками, привело к повышению уровня воды в реке Туапсе. В результате произошел перелив нефтепродуктов через установленные боновые заграждения. Часть загрязняющих веществ была перенесена ниже по течению, а также попала в акваторию моря и на береговую линию.

В русле реки организованы дополнительные мероприятия по сбору нефтепродуктов. Специалисты проводят работы по локализации и удалению загрязнений с использованием специализированного оборудования. Параллельно осуществляется контроль состояния акватории и прибрежных зон.

Ликвидация последствий разлива ведется в условиях режима чрезвычайной ситуации, введенного в Туапсе 16 апреля после возгорания на морском терминале. Комплекс мер направлен на минимизацию экологических рисков и восстановление состояния окружающей среды.

Как рассказал «Ъ-Сочи» Евгений Витишко, бензол способен растворяться в воде и выпадать вместе с осадками, возвращаясь на поверхность земли. По его мнению, вещество может медленно разрушаться в почве и воде, при этом существует вероятность его проникновения в грунтовые воды и дальнейшего распространения в сторону моря. Он уточняет, что, согласно научным данным, бензол не накапливается в растениях и животных, однако длительное воздействие высоких концентраций в воздухе может быть связано с риском развития онкологических заболеваний, в частности лейкемии, хотя делать такие выводы в текущей ситуации, по его словам, преждевременно.

Мария Удовик