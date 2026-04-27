Парки и скверы Новороссийска обработают от клещей

В ночь с 28 на 29 апреля парки и скверы Новороссийска будут обрабатывать от комаров и клещей. Жителям запретили находиться в зонах обработки без защитной экипировки, сообщает пресс-служба мэрии города.

Обработка от насекомых будет осуществляться с 20:00 28 апреля до 06:00 29 апреля в парке Ленина, парке Ленинского комсомола, Пионерской роще, скверах Чайковского и Карла Маркса.

Во время акарицидной обработки запрещается контактировать с травой и землей. Безопасно посещать парки можно спустя час после завершения всех мероприятий по ликвидации насекомых.

София Моисеенко