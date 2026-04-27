Суд в Новороссийске конфисковал 41 литр чешского пива у китайского моряка

Ленинский районный суд Новороссийска постановил конфисковать 41 литр пива у главного инженера контейнеровоза XIN HE LU 6 (флаг Панамы), гражданина Китайской Народной Республики (КНР) Чанг Лингхая.

В суде установлено, что в августе 2025 года Чанг Лингхай, прибыв на судне в порт Новороссийска, в поданной таможенной декларации о личных вещах экипажа указал лишь два мобильных телефона и наличные денежные средства (4,3 тыс. долларов США и 1 тыс. китайских юаней). Сведения о находящейся в его каюте алкогольной продукции отсутствовали.

В ходе таможенного осмотра на полу у входа в каюту Чанг Лингхая было обнаружено 82 банки пива известной чешской марки объемом 0,5 литра каждая, то есть общим объемом 41 литр. В связи с этим в отношении гражданина КНР был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

В ходе административного расследования Чанг Лингхай объяснил свой проступок забывчивостью и собственной невнимательностью, вину признал в полном объеме.

Изучив материалы дела, включая акт таможенного осмотра, заключение эксперта и протокол изъятия вещей, суд признал главного инженера судна XIN HE LU 6 виновным и назначил ему административное наказание в виде конфискации товара, явившегося предметом правонарушения.

Наталья Решетняк