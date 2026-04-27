Регионы СКФО оказались аутсайдерами по долгам бизнеса

В республиках СевероКавказского федерального округа к 1 марта 2026 года зафиксирована одна из самых высоких долей просроченных кредитов бизнеса в России, следует из рейтинга Центра экономических исследований «РИА Рейтинг».

Лидером негативного рейтинга стала Республика Дагестан: на 1 марта 2026 года 30,7% корпоративного кредитного портфеля в регионе приходилось на просроченные задолженности, что почти в девять раз выше среднероссийского уровня. В КабардиноБалкарской Республике доля просрочек по кредитам бизнеса составила 29,3%, в Ингушетии — 27,8%, в КарачаевоЧеркесии — 26,6%. В сравнении со средней по стране долей просроченных кредитов юридических лиц (3,5% на тот же момент) эти показатели выглядят как критические, подчеркивая хроническую слабость платежной культуры частного сектора в республиках.

При этом в соседних Северной ОсетииАлании и Ставропольском крае ситуация существенно мягче: в Северной Осетии доля просроченной задолженности бизнеса оказалась на уровне 5,6%, в Ставропольском крае — 4,2%. Оба региона демонстрируют более устойчивую кредитную дисциплину, хотя и здесь просрочки выше общероссийского среднего. Особенно заметен рост корпоративного кредитного портфеля в Ставропольском крае (+41,8% за 2025 год), Дагестане (+33%) и КарачаевоЧеркесии (+23,7%), что говорит о повышенном спросе на кредиты, но не о сопоставимом росте платежеспособности компаний.

Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» объясняет высокие доли просрочек в СКФО сочетанием структурных и циклических факторов. Вопервых, в республиках остается высокая доля малого и среднего бизнеса с нестабильной выручкой, зависимого от спроса и сезонности. Вовторых, в ряде регионов сохраняется высокий уровень кредитования населения, что подталкивает банки к более агрессивной политике и расширению портфелей в сегменте МСП. Втретьих, в отдельных республиках кредиты выдавали по схемам, которые не всегда обеспечивали адекватный мониторинг рисков, что в условиях роста ставок и инфляции вскрыло слабые зоны в портфелях.

Особенно тревожным выглядит то, что республики Северного Кавказа одновременно лидируют и по просрочкам населения. В Дагестане, КабардиноБалкарии, КарачаевоЧеркесии и Ингушетии доля просроченных кредитов физических лиц превышает 8%, а в Ингушетии уровень просрочки населения зафиксирован на отметке около 25,6%, что почти в семь раз выше среднероссийского. По данным РИА Рейтинг, за год на 1 марта 2026 года доля просроченной задолженности физлиц в Ингушетии выросла на 4,6 процентного пункта, а в Дагестане — на 5,5 п.п., что свидетельствует о продолжающемся давлении на платежеспособность домохозяйств.

На фоне этого лидером по корпоративной платежной дисциплине выступает Чукотский автономный округ: здесь лишь 0,02% корпоративного портфеля приходится на просроченную задолженность. В первой пятерке лидеров также оказались Магаданская область (0,25%), Забайкальский край (0,28%), Камчатский край (0,35%) и ЯмалоНенецкий автономный округ (0,38%). В этих регионах сочетаются относительно высокий уровень капиталоемкости экономики, доминирование крупных компаний с прослеживаемыми финансами и более консервативная кредитная политика банков.

В целом по России доля просроченных кредитов юридических лиц на 1 марта 2026 года составила 3,5%, а прирост корпоративного портфеля за 2025 год достиг 10,8%. Это означает, что банки продолжают наращивать кредитование бизнеса, но ряд регионов СКФО уже не справляются с нагрузкой, что транслируется в рост просрочек и в сегменте малого бизнеса, и в сегменте населения. В таких условиях местным властям и банкам приходится искать способы реструктуризации, ужесточать отбор заемщиков и, по словам экспертов, пересматривать подходы к поддержке малого бизнеса в условиях растущих процентных ставок и ограниченного роста доходов.

Станислав Маслаков