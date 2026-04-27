Новороссиец открыл стрельбу из пистолета на кабриолете
Жителя Новороссийска задержали за стрельбу из пистолета во время поездки на дорогой иномарке. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным правоохранительных органов, 18-летний новороссиец снял номера с арендованного кабриолета и отправился в поездку с друзьями. Полицейские задержали молодого человека в Анапе.
По факту произошедшего инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Жителю Новороссийска может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Он должен будет выплатить штраф за нарушение правил дорожного движения, либо молодого человека ожидает лишение водительских прав.