Новороссиец открыл стрельбу из пистолета на кабриолете

Жителя Новороссийска задержали за стрельбу из пистолета во время поездки на дорогой иномарке. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным правоохранительных органов, 18-летний новороссиец снял номера с арендованного кабриолета и отправился в поездку с друзьями. Полицейские задержали молодого человека в Анапе.

По факту произошедшего инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Жителю Новороссийска может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Он должен будет выплатить штраф за нарушение правил дорожного движения, либо молодого человека ожидает лишение водительских прав.

Кристина Мельникова