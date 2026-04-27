Главу «Уралдортехнологий» отправили в колонию за мошенничество с ремонтом дорог

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор руководителям ООО «Уралдортехнологии» и субподрядной организации «Строительство и эксплуатация дорог» Роману Жданову и Светлане Тамбовцевой, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Их судили за мошенничество с ремонтом дорог — Жданову назначено два года колонии общего режима, Тамбовцевой три года лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Сумма ущерба от их действий составила более 48,5 млн руб. Вину они не признали.

Следствие установило, что в апреле 2020 года между компанией Жданова и свердловским управлением автодорог был заключен госконтракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог региона. Руководители ООО «Уралдортехнологии» и ООО «Строительство и эксплуатация дорог» с апреля 2020 года по май 2023 года давали указания подчиненным активировать и зарегистрировать в управлении автодорог навигационные устройства без их фактической установки на транспорт. Своими действиями обвиняемые завышали объемы выполненных работ, представляя фиктивные акты заказчику для последующей оплаты.

В ходе рассмотрения уголовного дела ущерб, причиненный бюджету, возмещен в полном объеме. Кроме того, осужденные должны выплатить штрафы: Жданов — 300 тыс. руб., Тамбовцева — 100 тыс. руб.

В прошлом году мэрия Екатеринбурга подала в суд на «Уралдортехнологии» из-за некачественного выполнения работ по ремонту дороги на ул. Малышева и потребовала взыскать 38,7 млн руб. Несколько дней назад директора компании обвинили в хищении 634 млн руб. — предприятие должно было построить дороги в микрорайоне Солнечный, но работы так и не начались, а деньги обвиняемый перечислил на счета подконтрольных организаций. При этом в январе суд признал компанию «Уралдортехнологии» банкротом.

