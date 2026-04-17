Директора «Уралдортехнологий» обвинили в хищении 634 млн при выполнении нацпроекта

Директор ООО «УралДорТехнологии» обвиняется в хищении 634 млн руб. при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Екатеринбурге. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в апреле 2023 года обвиняемый заключил муниципальный контракт с МКУ «Управление капитального строительства» на строительство дорожной инфраструктуры в микрорайоне «Солнечный». Получив аванс в размере 50% от стоимости работ, он не начал строительство, а перечислил средства на счета подконтрольных организаций. Для сокрытия факта хищения мужчина предоставлял заказчику ложные документы о выполнении работ.

Ущерб, причиненный бюджету городской администрации, составил 634 млн руб. В ходе расследования на имущество организации обвиняемого был наложен арест, в том числе на 87 единиц строительной техники стоимостью свыше 440 млн руб. Дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

«Данное уголовное дело расследовалось главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области. За этот период представителями МВД проведены две строительные экспертизы, допрошено более 50 свидетелей, проверено более 30 контрагентов предприятия. Дело состоит из 9 томов. Среди арестованного имущества: квартира, загородный дом, гараж, четыре земельных участка и 90 транспортных средств и спецтехники. Расследовал громкое дело опытный следователь УМВД по Екатеринбургу Елена Пылаева»,— сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Компания «Уралдортехнологии» зарегистрирована в 2004 году, следует из данных системы «Спарк», и занималась ремонтом и строительством дорог. Ранее сообщалось, что суд признал компанию банкротом.

Полина Бабинцева