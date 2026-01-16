Компанию «Уралдортехнологии» признали банкротом

Суд признал компанию «Уралдортехнологии», занимавшуюся строительством дорог на Урале, банкротом. Это следует из данных в картотеке арбитражных дел.

«Признать ООО "Уралдортехнологии" несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 15.07.2026»,— говорится в решении арбитражного суда Свердловской области. Конкурсным управляющим назначен член Московской ассоциации профессиональных арбитражных управляющих Тимур Салихов.

В деле более 40 кредиторов, в их числе — «УГМК-Телеком», Махневское МО, МКУ «Городское благоустройство» Екатеринбурга, «Облкоммунэнерго». Заявление о банкротстве компании было подано в ноябре 2024 года компанией «Уралтермопласт-Строй». Ее владельцем является Юлия Шерстянникова, компания зарегистрирована в Арамили и занимается строительно-монтажными работами.

Параллельно с этим процедуру банкротства проходит владелец «Уралдортехнологий» Роман Жданов. Заявление об этом было подано Совкомбанком в декабре 2024 года. В деле девять кредиторов, в том числе налоговая служба и пять банков.

Компания «Уралдортехнологии» зарегистрирована в 2004 году, следует из данных системы «Спарк», и занималась ремонтом и строительством дорог. В частности, организация выполняла 16 контрактов с управлением автодорог Свердловской области, семь контрактов с екатеринбургским МКУ «Городское благоустройство», пять контрактов с управлением капитального строительства Екатеринбурга.

В 2017 году в незаконном управлении компанией через Галину Иост и предоставлении ей информации о госконтрактах обвиняли бывшего министра транспорта и связи Свердловской области Александра Сидоренко, однако уголовное преследование по этому делу было прекращено. В 2021 году к компании появились претензии у губернатора региона из-за Евгения Куйвашева из-за невыполнения ремонтных работ на мосту на Кольцовском тракте. В 2023 году в работах, выполненных компанией при благоустройстве улиц в микрорайоне Солнечный, нашла нарушения прокуратура, а в 2025 году на компанию в суд подала мэрия Екатеринбурга — подрядчик некачественно выполнил ремонт плитки по ул. Малышева, и городская администрация потребовала возместить ущерб.

Анна Капустина