Мэрия Екатеринбурга подала в суд на «Уралдортехнологии» из-за плитки на Малышева

Администрация Екатеринбурга подала иск к «Уралдортехнологиям» о взыскании ущерба из-за некачественного выполнения работ по ремонту дороги на ул. Малышева. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Работы по ремонту улицы были выполнены некачественно, в первую очередь это касается укладки плитки, которая требует гарантийного ремонта. Компания «Уралдортехнологии» проходит процесс банкротства в Свердловском арбитражном суде, свои требования к ней заявили почти 30 кредиторов.

В том числе структура администрации Екатеринбурга МКУ «Городское благоустройство» требует взыскать 38,7 млн руб. В пресс-службе пояснили, что требования связаны именно с некачественным выполнением работ на ул. Малышева.

Среди кредиторов «Уралдортехнологий» — администрация Махневского муниципального округа (Свердловская область), УФНС России по Кировскому району Екатеринбурга, банки и частные фирмы. С 30 июня в отношении должника введено наблюдение сроком на пять месяцев.

Владельцем 51% уставного капитала «Уралдортехнологии», по данным системы «Спарк», выступает ООО «Инвестгрупп», которое проходит процедуру ликвидации. Ее владелец и гендиректор «Уралдортехнологий» — Роман Жданов. Компания регулярно участвовала в государственных закупках на ремонт дорог, в частности, выполняла работы по ремонту дорог в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Алапаевске, Первоуральске. Часть текущих контрактов на выполнение госзаказа приостановлены или завершены.

Анна Капустина