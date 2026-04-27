В ЮФО сохраняется кадровый дефицит в сфере розничной торговли

Сфера розничной торговли в Южном федеральном округе по итогам первого квартала 2026 года сохраняет признаки кадрового дефицита, несмотря на формальное улучшение баланса спроса и предложения, следует из исследования сервиса hh.ru.

По данным платформы, в округе за отчетный период было открыто свыше 15,7 тыс. вакансий, из которых на Краснодарский край пришлось 7,6 тыс. предложений. Далее следуют Ростовская область (4,6 тыс.), Волгоградская область (2 тыс.), Астраханская область (0,8 тыс.), Республика Адыгея (0,4 тыс.) и Республика Калмыкия (0,1 тыс.).

Среднее соотношение активных резюме к вакансиям в рознице в ЮФО составило 4,2, что соответствует умеренной конкуренции. В Краснодарском крае показатель достиг 4,9, в Волгоградской области — 4,3. Вместе с тем в ряде регионов сохраняется дефицит кадров: в Адыгее показатель составил 3,3, в Ростовской области — 3,2, в Астраханской — 3,0, в Калмыкии — 1,1. При этом во всех субъектах округа работодатели испытывают нехватку линейного персонала, прежде всего продавцов и кассиров.

Наиболее востребованными остаются навыки, связанные с операционной деятельностью и продажами, включая выкладку товаров, обслуживание покупателей, проведение кассовых операций и консультирование. Одновременно растет значение так называемых «мягких» компетенций — коммуникации, стрессоустойчивости и умения работать в команде. Работодатели все чаще декларируют готовность инвестировать в обучение сотрудников и развитие их навыков.

Медианная заработная плата в розничной торговле Краснодарского края в первом квартале составила 55,7 тыс. руб., что является максимальным значением среди регионов округа и превышает средний показатель по ЮФО (52,7 тыс. руб.). В Ростовской области медиана достигла 53,7 тыс. руб., в Волгоградской — 49,5 тыс. руб., в Астраханской области — 45,4 тыс. руб., в Адыгее — 45,3 тыс. руб., в Калмыкии — 45 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков