Минторг КНР потребовал от ЕС исключить компании Китая из-под санкций против РФ

Министерство торговли Китая предупредило Евросоюз, что Пекин примет меры для защиты интересов китайских компаний и физических лиц, включенных в 20-й пакет санкций против России.

Как сообщает Politico, в опубликованном накануне заявлении Минторг КНР обвиняет ЕС в «наглом поведении» и эскалации напряженности в китайско-европейских торговых отношениях. «Китай призывает ЕС немедленно исключить китайские компании и частных лиц из санкционного списка»,— указано в тексте.

В 20-й пакет санкций ЕС, одобренный на прошлой неделе, были включены еще 20 российских банков. Кроме того, санкции расширили на 58 юридических и физических лиц, связанных с российским ВПК, а также на более 60 компаний, в том числе из Китая и ОАЭ.

