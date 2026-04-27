WP: власти США не обеспечили нужный уровень безопасности на ужине с Трампом

Администрация США не соблюла необходимые для высшего уровня безопасности правила на торжественном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Несмотря на присутствие президента Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и ключевых членов кабинета, мероприятию не был присвоен статус «события особой национальной безопасности» (NSSE).

NSSE обычно дает Секретной службе полномочия полностью координировать охрану объекта. В субботу же агенты отвечали только за банкетный зал, в то время как остальная часть отеля оставалась в зоне ответственности обычной полиции и службы безопасности гостиницы.

Стрельба произошла ночью 26 апреля в банкетном зале Washington Hilton. Стрелявший — 31-летний Коул Аллен — забронировал номер в отеле и смог прорваться через охрану, прежде чем его задержали. Он успел выстрелить из дробовика в агента Секретной службы.

