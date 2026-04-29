Без лоббистских возможностей — никуда

Городские власти вместе с петербургским бизнесом уже не первое десятилетие ищут ответ на вопрос, сколько самостоятельных деловых и общественных зон должно возникнуть за пределами исторической части. И где они могут появиться. Более 25 лет окраины города активно застраиваются, жителей спальных районов становится все больше. Но, как и полвека назад, на работу они преимущественно ездят в центр.

С начала 2010-х чиновники рисуют планы полицентричного развития. К сожалению, особых успехов в их реализации добиться не удалось. Более или менее уверенно эксперты говорят пока только о Лахте как о точке роста с большим потенциалом. Когда этот потенциал будет реализован — вопрос открытый. Вокруг башни «Газпрома» появляются новые дороги, несколько лет назад неподалеку открылась станция метро, востребована коммерческая недвижимость. И все же при прочих равных и бизнес, и гости города по-прежнему предпочитают исторические кварталы.

Развитие «Лахта-центра» — не столько заслуга городских властей, сколько результат амбиций и возможностей руководства «Газпрома». И, как ни удивительно,— упертости градозащитников. Именно благодаря им башню построили в Приморском районе, а не напротив Смольного — что тоже, считай, сердце города.

Для любого развития — промышленности, деловой среды, торговли — в первую очередь требуется транспортная инфраструктура. Без нее планы так и остаются прожектами. А с транспортной инфраструктурой в Петербурге много лет большие проблемы.

Другой путь — искать для новых потенциальных площадок резидентов, по лоббистским возможностям не уступающих «Газпрому». Со времен Валентины Матвиенко привлечь в город настолько крупные компании ни одному градоначальнику не удавалось.

Валерий Грибанов, редактор Guide «Недвижимость. Новые пространства»