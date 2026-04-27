Трамп связал стрельбу на ужине в Вашингтоне с достижениями своей администрации

Президент США Дональд Трамп связал стрельбу на торжественном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома с достижениями своей администрации. По его словам, нынешняя администрация США изменила страну и «многим это не нравится».

«Когда вы оказываете влияние, они начинают преследовать вас. Когда вы не оказываете влияния — они оставляют вас в покое»,— сказал американский президент журналистам спустя час после покушения (цитата по Reuters).

Как отмечает Reuters, господин Трамп также назвал себя одним из лучших американских президентов и сравнил с Авраамом Линкольном, на которого было совершено три покушения, последнее из которых было успешным.

Стрельба произошла ночью 26 апреля в банкетном зале Washington Hilton. Мужчина, которого позже опознали как 31-летнего Коула Аллена из Калифорнии, выстрелил из дробовика в агента Секретной службы у входа в зал. Нападавшего задержали на месте.

