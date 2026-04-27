Трамп предупредил об угрозе взрыва нефтепроводов в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть около трех дней до того, как нефтепроводы страны могут взорваться из-за засорения. По его словам, страна сталкивается с нехваткой мест для хранения добываемой нефти.

«Они находятся под давлением. Как только трубопроводы взорвутся, вы никогда не сможете восстановить их в прежнем виде»,— сказал американский президент в эфире Fox News (цитата по The Wall Street Journal).

Из-за приостановки поставок нефти из портов Ирана после блокады со стороны США Тегеран вынужден направлять добываемое сырье в хранилища.

США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. В ответ 18 апреля Иран вновь закрыл Ормузский пролив. По информации на 24 апреля вооруженные силы США с начала блокады развернули 33 судна, направлявшихся в Иран.