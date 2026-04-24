США перехватили 33 судна с начала блокады Ирана

Вооруженные силы США перенаправили 33 судна с начала блокады Ирана, сообщило Центральное командование (CENTCOM) в соцсети X. По информации ведомства, большая часть судов, которым США приказали развернуться, не оказали сопротивления. Большинство из перехваченных судов — нефтяные танкеры.

Ранее Reuters сообщало, что американские военные за последние несколько дней перехватили как минимум три танкера в водах Азии, которые шли под иранским флагом. Среди них было два супертанкера, загруженных нефтью. Вечером 19 апреля ВМС США обстреляли и захватили в Оманском заливе торговое судно Touska.

США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля. В ответ 18 апреля Иран закрыл Ормузский пролив, который к тому моменту был открыт около 12 часов.