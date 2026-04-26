В Ростове-на-Дону двух девушек задержали за танцы на фоне собора

Полиция задержала двух девушек, снявших видеоролик с танцами на фоне собора Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону, сообщает региональное управление МВД.

По информации ведомства, девушки сняли видеоролик 4 апреля. Задержанными оказались местная жительница 1990 года рождения и несовершеннолетняя девушка 2009 года рождения. Обе участницы видео признали свою вину, но не смогли объяснить мотивы поступка.

В отношении задержанных составили административные протоколы по статье об умышленном публичном осквернении религиозных символов и атрибутики (ч. 2 ст. 5.26 КоАП).

В августе прошлого года трех студенток первого курса РГХПУ им. Строганова отчислили после публикации видеоролика с танцами на Патриаршем мосту на фоне храма Христа Спасителя. В вузе решение связали с оскорблением религиозных чувств.