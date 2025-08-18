Трех студенток Строгановки отчислили за видео с танцем у храма Христа Спасителя

Ученый совет РГХПУ им. Строганова решил отчислить трех студенток первого курса. Причиной стало видео с танцем на фоне храма Христа Спасителя. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе университета.

На видео обратила внимание общественная организация «Сорок сороков». В правозащитном центре сообщили, что девушек привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

В РГХПУ сочли произошедшее нарушением общественного порядка и оскорблением религиозных чувств граждан. В пресс-службе добавили, что такое поведение несовместимо со статусом студента государственного вуза.