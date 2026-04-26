Стрелявший в Вашингтоне написал «манифест» против администрации Трампа

Устроивший стрельбу 25 апреля в Вашингтоне перед нападением написал «манифест», в котором обозначил нескольких чиновников США в качестве целей. Об этом сообщила корреспондент телеканала Fox News Джеки Хайнрик в соцсети X.

«В письменном манифесте подозреваемого четко указано, что он нацеливался на должностных лиц администрации. В его социальных сетях содержится много риторики против Трампа и христианства»,— написала журналистка.

Свой «манифест» мужчина разослал членам своей семьи. Записку полиции показал брат стрелявшего. Кроме того, нападавший участвовал в акциях протеста No Kings («Нет королям») против администрации президента США Дональда Трампа, написала госпожа Хайнрик. Митинги прошли в конце марта.

Дональд Трамп также сообщил о «манифесте» стрелявшего и назвал его «больным человеком», который «ненавидит христиан». «Его сестра или брат даже жаловались на это. Знаете, они даже жаловались в правоохранительные органы. Он был очень проблемным человеком»,— сказал американский президент в интервью Fox News.

Стрельба произошла на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал Дональд Трамп. Ранения получил офицер Секретной службы. Нападавший, 31-летний Коул Томас Аллен, был задержан на месте. Американские СМИ писали, что Аллен — педагог, «учитель месяца» в Калифорнии, выпускник Калифорнийского технологического института 2017 года.