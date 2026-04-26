Мелания Трамп развела в Белом доме пчел

Белый дом 24 апреля выпустил заявление о расширении своей программы по производству меда и пчеловодству. Первая леди Мелания Трамп приняла участие в установке на территории Южной лужайки нового функционирующего улья в форме Белого дома.

Вместе с новым ульем число пчелиных семей в резиденции президента США увеличилось до четырех. Они будут опылять близлежащий огород, сад для срезки цветов и растительность на Национальной аллее. Ожидается, что производство меда, которое в удачный год может превысить 100 кг, вырастет еще на 13,5 кг. Этот мед используется в Белом доме, а также передается в дар местным пищевым предприятиям.

Как отметило агентство Associated Press, установка улья стала частью подготовки к предстоящему государственному визиту короля Карла III и королевы Камиллы, которые являются убежденными сторонниками пчеловодства.

Екатерина Наумова