The Times: планы Карла III в США могут измениться после стрельбы в Вашингтоне

В программу визита в США короля Карла III и королевы Камиллы могут быть внесены изменения после стрельбы на приеме с участием Дональда Трампа. Об этом сообщает The Times со ссылкой на представителя Букингемского дворца.

«Как вы понимаете, в течение дня состоится целый ряд переговоров с коллегами из США о том, как… события субботнего вечера могут повлиять… на операционные планы визита»,— цитирует газета представителя дворца. По его словам, короля Карла «полностью информируют о развитии событий».

Король уже позвонил американскому президенту и выразил сочувствие тем, кого коснулся этот инцидент. По словам представителя дворца, их величества «испытывают громадное облегчение от того, что ни президент, ни первая леди, ни кто-либо из гостей не пострадал».

В ночь на 26 апреля на ужине для прессы Белого дома в гостинице Washington Hilton произошла стрельба. Секретная служба эвакуировала Дональда Трампа со сцены. Один из сотрудников был ранен. По данным СМИ, стрелял 31-летний репетитор из Калифорнии, его задержали.

В соответствии с нынешними планами король Карл и королева Камилла прибудут в США 27 апреля с четырехдневным визитом.

Николай Зубов