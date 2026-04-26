ФК «Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо»

Футбольный клуб «Краснодар» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги на своем поле оказался сильнее «Динамо» из Махачкалы. Матч закончился со счетом 2:1.

«Динамовцы» не стали откладывать гол в долгий ящик и спустя всего четыре минуты смогли открыть счет в этом противостоянии, когда бразильский защитник «быков» Диего Коста срезал мяч в собственные ворота. Восстановить равенство южанам удалось лишь на исходе получаса игры: Никита Кривцов подобрал ключ к воротам соперника, не оставив шансов голкиперу гостей Давиду Волку. Это уже седьмой забитый гол Кривцова в этом сезоне.

На 34-й минуте махачкалинцы нарушили правила в своей штрафной, за что главный арбитр Иван Абросимов назначил пенальти. Однако Эдуард Сперцян с «точки» попал в штангу. В первом тайме кубанцы заметно больше владели мячом, чаще атаковали и били по воротам, но на перерыв ушли при равном счете — 1:1. После смены сторон забить могла как одна, так и другая команда. На 66-й минуте Джованни Гонсалес с правого фланга снабдил передачей Джона Кордобу, который поставил точку в этой игре. В итоге — волевая победа «Краснодара» со счетом 2:1.

В следующем туре в рамках Российской премьер-лиги подопечные Мурада Мусаева 3 мая сыграют в Самаре против тольяттинского «Акрона». После 26 игр в РПЛ будущий соперник занимает 13-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе 24 набранных очка. «Краснодар» располагается на первой строчке с 60 баллами и опережает на четыре очка «Зенит», у которого один матч в запасе.

Евгений Леонтьев