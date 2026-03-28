В США пройдут более 3 тыс. протестов No Kings против политики Трампа

Более 3,1 тыс. акций протеста под лозунгом «No Kings» пройдут сегодня в США. Участники демонстраций выступают против политики американского президента Дональда Трампа и войны с Ираном. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным Reuters, основные митинги пройдут в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Вашингтоне и городах Миннесоты. Акции протеста запланированы в 50 штатах. Организаторы отмечали, что две трети участников, как ожидается, приедут из-за пределов крупных городских центров.

Корреспондент ТАСС сообщал, что к акции в Вашингтоне присоединились сотни протестующих. Участники митинга пришли с плакатами «Нет королей», «Остановите Трампа, спасите демократию», «Трамп сошел с ума», «Покончите со Службой иммиграционного и таможенного контроля США», «Больше никаких войн по желанию». По данным «РИА Новости», протестующие идут по главным улицам города. Они остановились у здания Минюста США и Белого дома.

CNN сообщает, что против политики господина Трампа протестуют в Италии, Франции, Германии и Испании. В Риме на антивоенное шествие пришло несколько тысяч человек, сообщает корреспондент «РИА Новости».

В октябре на митинги No Kings пришли более 7 млн человек. Протесты прошли из-за приостановки работы федерального правительства страны, которая привела к увольнениям тысяч госслужащих и остановке социальных и экономических программ. CNN передает, что демонстранты выражали недовольство рейдами миграционной и таможенной полиции (ICE) США, размещением войск в городах страны и сокращением федеральных программ, в особенности в сфере здравоохранения.