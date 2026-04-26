В Туапсе собрали более 3 тысяч кубометров загрязненного грунта

В Туапсе собрано более 3 тыс. кубометров загрязненного грунта в ходе работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В ликвидационных мероприятиях задействованы 26 единиц техники и свыше 130 человек, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, «Кубань-СПАС» и других профильных организаций. В понедельник планируется дополнительное усиление группировки сил и средств за счет привлечения техники и специалистов «Кубань-СПАС». Координацию работ по поручению губернатора Вениамина Кондратьева осуществляет его заместитель Дмитрий Маслов.

По данным оперативных служб, на береговой линии продолжается постоянный мониторинг возможных выбросов, при этом загрязнение оценивается как локализованное. Параллельно ведется уборка городской территории от сажи и продуктов горения, к которой при необходимости могут подключаться волонтеры.

Вячеслав Рыжков