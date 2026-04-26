Более 3 тысяч кубометров загрязненного грунта собрали в Туапсе

В Туапсе в рамках работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов собрано более 3 тыс. кубометров загрязненного грунта. Инцидент, как напомнили в оперштабе Кубани, произошел после атаки беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В аварийно-восстановительных работах задействованы 26 единиц техники и свыше 130 человек, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, «Кубань-СПАС» и других организаций. В понедельник, 27 апреля, планируется усиление группировки за счет привлечения дополнительных сил и техники «Кубань-СПАС». Координацию работ по поручению губернатора Вениамина Кондратьева осуществляет его заместитель Дмитрий Маслов.

На береговой линии продолжается постоянный мониторинг возможных выбросов нефтепродуктов, при этом загрязнение, по оценкам служб, носит локальный характер. Одновременно ведется уборка городских территорий от сажи и продуктов горения. К работам могут подключаться волонтеры.

Вячеслав Рыжков