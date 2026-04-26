Председатель ЗСК выступил на заседании комиссии Совета законодателей РФ

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга стартовали мероприятия Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, в которых принимает участие председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко. В первый день работы состоялось заседание комиссии по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению, возглавляемой председателем Рязанской областной думы Аркадием Фоминым.

В ходе заседания обсуждались вопросы вовлечения граждан в решение вопросов местного значения, в том числе через механизмы инициативного бюджетирования, а также особенности реализации полномочий органов местного самоуправления в муниципалитетах с двухуровневой системой управления.

С докладом по первому вопросу выступил председатель профильного комитета Совета Федерации Андрей Шевченко.

В рамках обсуждения второго вопроса Юрий Бурлачко обратил внимание на положения федерального закона № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», предусматривающего перераспределение полномочий в субъектах, сохранивших двухуровневую модель МСУ.

По его словам, до 1 января 2028 года регионам необходимо не только перераспределить полномочия между органами государственной власти и муниципалитетами, но и определить их распределение между муниципальными районами и входящими в их состав поселениями. При этом новый закон исключает возможность параллельного закрепления отдельных полномочий одновременно за двумя уровнями местного самоуправления, что ранее допускалось практикой.

В качестве примеров он привел вопросы создания муниципальных предприятий и учреждений, установления тарифов, организации муниципальных выборов и ряд иных полномочий.

Господин Бурлачко отметил, что для эффективной реализации норм закона необходимо выработать единые подходы к распределению полномочий, что позволит избежать правовой неопределенности и упростить применение регионального законодательства. По его словам, речь не идет о формировании нового регулирования, а о сохранении действующей модели распределения полномочий при ее нормативном уточнении.

В этой связи он предложил рекомендовать Государственной думе рассмотреть возможность внесения изменений в 33-ФЗ, предусматривающих закрепление части полномочий одновременно за поселениями и муниципальными районами.

Члены комиссии поддержали озвученные предложения.

Вячеслав Рыжков