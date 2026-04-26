Патриарх Кирилл наградил церковным орденом губернатора Кубани
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву орден князя Даниила Московского I степени, следует из трансляции телеканала «Союз».
Церемония награждения состоялась после освящения храма Рождества Христова в станице Динской, где патриарх также совершил божественную литургию.
Как отмечалось при вручении, глава региона удостоен награды за содействие в строительстве храмов Екатеринодарской епархии Кубанской митрополии, а также за вклад в укрепление православия и развитие края.
Согласно данным Православной энциклопедии, орден князя Даниила Московского присуждается как духовным, так и светским лицам, внесшим вклад в возрождение духовной жизни в России.