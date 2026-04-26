Новый храм в станице Динской освятил Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения храма Рождества Христова в станице Динской Краснодарского края и провел в нем первую божественную литургию, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В богослужении приняли участие сотни прихожан.

Как отмечается в материалах Кубанской митрополии РПЦ, закладка храма в жилом комплексе «Белые Росы» состоялась 30 октября 2022 года. Чин закладки тогда совершил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Храм расположен на въезде в станицу и просматривается с трассы.

Вячеслав Рыжков