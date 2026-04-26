В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани стоят более 350 машин

У Крымского моста со стороны Тамани к 16:00 мск 26 апреля образовалась очередь из более чем 350 автомобилей, ожидающих прохождения ручного досмотра. По оперативным данным, в заторе находятся 368 транспортных средств, время ожидания составляет около одного часа.

Со стороны Керчи движение осуществляется без затруднений.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в ночь на 26 апреля город подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. По его данным, над Севастополем и акваторией Черного моря было уничтожено 71 воздушное средство. В результате атаки погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Повреждения зафиксированы на территории Академии хореографии, в кардиологическом отделении городской больницы, а также в десятках жилых домов. Кроме того, обломки беспилотников повредили железнодорожную инфраструктуру, линии электропередачи и ряд объектов городской инфраструктуры, включая станцию шиномонтажа.

Вячеслав Рыжков