Губернатор Севастополя предложил гражданам вступить в ряды сил обороны от налетов ВСУ

Жителям Севастополя предложили присоединиться к мобильным огневым группам, которые совместно с силами противовоздушной обороны и Черноморского флота участвуют в отражении воздушных атак, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее он отмечал, что в ночь на воскресенье город подвергся массированному налету беспилотных летательных аппаратов — по его словам, их число достигало около 100. Отразить атаку и избежать серьезных последствий, как подчеркивается, удалось в том числе благодаря действиям мобильных групп.

Глава региона отдельно поблагодарил бойцов отряда «Севастополь», задействованных в составе таких подразделений, и призвал жителей, обладающих необходимыми навыками и готовностью, вступать в их ряды для участия в защите города.

