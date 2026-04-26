В Дагестане приняли законопроект о выдаче земли пострадавшим от паводка

Пострадавшим от паводка в Дагестане выдадут землю бесплатно и без торгов. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В закон республики «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» внесены изменения, согласно которым жители, чье жилье было разрушено или признано непригодным из-за стихии, теперь имеют право на внеочередное получение земельных участков. Изменения касаются граждан, которые утратили жилье в зонах, где введен режим ЧС.

Мария Иванова