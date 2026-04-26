В Северной Осетии построят восемь новых медпунктов

В 2026 году в Северной Осетии возведут восемь новых медицинских пунктов, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Быстровозводимые модульные ФАПы построят в селениях Верхний Ларс и Эзми. В Павлодольской, Терской, Троицкой станицах. Амбулатории откроют в поселке Спутник и в селах Верхний Фиагдон и Дачное.

Кроме того, в этом году запланирован капремонт амбулатории в селении Хазнидон, филиала поликлиники №1 в поселке Заводской и женской консультации поликлиники №4 во Владикавказе.

Мария Иванова