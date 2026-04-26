В столице Мали ввели комендантский час после атак боевиков

В городе Бамако и его окрестностях введен комендантский час. Ограничения действуют с 21:00 до 6:00 (с 00:00 до 9:00 мск) и продлятся три дня, сообщил губернатор. Мера принята после скоординированных атак отрядов радикалов на ряд стратегических объектов, включая международный аэропорт и крупнейшую армейскую базу Кати в пригороде столицы. Нападениям также подверглись еще около десяти городов в разных частях страны.

Генеральный штаб вооруженных сил Мали сообщил, что в ходе отражения атак и последующих наступательных действий уничтожены многие сотни боевиков. По предварительным данным, 16 военнослужащих и гражданских лиц получили ранения. Масштабные операции по зачистке Бамако и базы Кати от остатков боевиков продолжаются. Аналогичные мероприятия проводятся и в других регионах страны.

Российское посольство заявило, что никто из соотечественников в ходе боев не пострадал. МИД РФ рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Мали, а находящимся там — принять необходимые меры для обеспечения личной безопасности. Напомним, атаки совершили члены сепаратистского движения туарегов «Фронт освобождения Азавада» и джихадистской группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин». В генштабе страны заверили, что все атаки были успешно отбиты.