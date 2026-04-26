Пресс-секретарь Трампа перед ужином в Вашингтоне случайно предсказала стрельбу

Пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт перед началом ужина для прессы Белого дома в гостинице Washington Hilton сказала журналисту, что во время встречи «будут выстрелы». Она отвечала на вопрос о предстоящем выступлении президента США Дональда Трампа и имела в виду, что его речь будет «смешной и интересной».

«Сегодняшняя речь будет классическим выступлением Дональда Дж. Трампа. Будет смешно, будет интересно, будут выстрелы»,— сказала госпожа Левитт корреспонденту Fox News (трансляция велась на YouTube-канале).

После начала ужина неизвестный начал стрелять у входа в банкетный зал Washington Hilton. Президента США эвакуировали со сцены. Ранение получил один из сотрудников спецслужб. Стрелявшего задержали, СМИ опознали его как 31-летнего Коула Аллена из Калифорнии. Он признался, что его целью были члены администрации Белого дома.