CBS News: стрелявший в США признался в покушении на членов администрации Трампа

Задержанный после стрельбы на встрече с участием президента США Дональда Трампа сказал правоохранительным органам, что планировал застрелить членов администрации Белого дома. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники. Стрельба произошла вечером 25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

Задержанный не уточнил, планировал ли стрелять в президента США. Подозреваемый — 31-летний Коул Аллен из Калифорнии. По словам и. о. начальника полиции округа Колумбия Джеффа Кэрролла, мужчина был постояльцем отеля Washington Hilton, где проходил пресс-ужин. Когда он заселился, не уточняется.

По данным правоохранительных органов, стрелявший был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. Он действовал в одиночку. Мужчина сделал не менее пяти-восьми выстрелов у входа в банкетный зал. Президента США и его супругу Меланию Трамп эвакуировали. Пострадал сотрудник Секретной службы — пуля попала в бронежилет, жизни агента ничего не угрожает.

Коул Аллен предстанет перед федеральным судом 27 апреля, сообщила прокурор округа Колумбия Джанин Пирро. Подозреваемому предъявят обвинения в использовании огнестрельного оружия и нападении на офицера. По мере расследования ему могут предъявить дополнительные обвинения, сказала прокурор.