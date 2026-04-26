Две российские экологические партии — «Зеленые» и «Зеленая альтернатива» — объединились в одну. Объединенная партия сохранила название «Зеленые». Руководители региональных отделений и партийный актив «Зеленой альтернативы» войдут в состав «Зеленых». Объединительный съезд прошел 26 апреля. Это следует из пресс-релиза партии.

Меморандум об объединении поддержали 150 делегатов от обеих партий. «Зеленое движение в России накопило колоссальный опыт в самых разных областях. Этот опыт и знания можно и нужно применять для системных изменений в законодательстве»,— отметил исполнительный секретарь федерального совета партии «Зеленые» Константин Атаян.

«Объединение зеленых партий — это мощный старт нашей федеральной избирательной кампании, это наше заявление — “зеленых” много, мы активные, профессиональные и готовы выводить экологическую повестку на качественно новый уровень»,— заявила сопредседатель «Зеленых» Александра Кудзагова.

Партия «Зеленые» была образована в 2012 году. Она представлена в 74 регионах России. Партия допущена к участию в предстоящих выборах депутатов Госдумы без сбора подписей. «Зеленая альтернатива» была создана в 2020 году.

