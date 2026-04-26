В Ярославской области отменили беспилотную опасность

В Ярославской области объявлен отбой беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в 11:38 26 апреля в своем канале в Max.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что режим беспилотной опасности в регионе был введен в 0:41, ранее был закрыт для полетов аэропорт. Утром губернатор сообщил об отражении массированной атаки БПЛА на подлете к Ярославлю.

В аэропорту Туношна сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом пресс-служба Росавиации сообщила в 11:40.

Антон Голицын