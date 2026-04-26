На Кубани прогнозируют заморозки

По данным Краснодарского гидрометцентра, в ночные и утренние часы 28 и 29 апреля 2026 года в ряде районов Краснодарского края ожидаются заморозки. Температура воздуха и поверхности почвы может опуститься до –1…–5 градусов, что соответствует категории опасного метеорологического явления.

Прогноз не распространяется на Черноморское побережье на участке от Анапы до Магри, территорию Сочи и федеральную территорию Сириус, относящиеся к зоне ответственности ФГБУ «СЦГМС ЧАМ».

Вячеслав Рыжков