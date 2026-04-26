Автобусный парк Сочи заканчивают готовить к лету

В Сочи завершается подготовка автобусного парка к летнему курортному сезону. Как сообщили в мэрии, на городских маршрутах проводится комплексное обслуживание подвижного состава, включая текущий ремонт, диагностику и обслуживание систем кондиционирования, проверку санитарного состояния салонов, а также контроль работы систем видеонаблюдения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

С 1 июня, на фоне традиционного роста пассажиропотока, будет скорректирован режим работы общественного транспорта. В пределах города автобусы планируется эксплуатировать до 23:00, на направлениях Сочи—Адлер — до полуночи.

Кроме того, возобновится работа сезонных маршрутов в Лазаревском и Адлерском районах, включая круглосуточный маршрут №105А, связывающий железнодорожный вокзал Сочи с аэропортом. Актуальное расписание доступно на официальном транспортном портале, а также в мобильном приложении «Транспорт.Сочи» и по единой горячей линии.

Вячеслав Рыжков