Жителям и туристам Дагестана рекомендовали не выезжать в горные районы

В Дагестане продолжаются работы по восстановлению дорожного движения в горных районах. Об этом сообщает ГКУ «Дагестанавтодор».

Фото: пресс-служба «Дагестанавтодор»

После обильных дождей, прошедших 27-28 марта и 4-5 апреля, автомобильное движение оказалось затруднено на 154 участках. По данным на 25 апреля, на 133 участках оно уже восстановлено. На остальных работы продолжаются. Задействовано 103 дорожных рабочих и 62 единицы техники.

Жителей республики и туристов просят не выезжать в горы без крайней необходимости. Как сказано в сообщении, из-за переувлажнения грунтов сохраняется угроза обвалов, оползней, камнепадов и схода снежных лавин.

Мария Иванова