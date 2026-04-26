Силы ПВО сбили 203 беспилотника над Россией за ночь

Средства ПВО уничтожили 203 беспилотника над российскими регионами и акваторией Черного моря в ночь на 26 апреля. Об этом сообщило Минобороны России.

Дроны были сбиты с 20:00 мск 25 апреля до 7:00 26 апреля над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областями, а также Крымом и Черным морем.

При атаке на Вологодскую область был поврежден трубопровод с серной кислотой на территории предприятия «Аммиак-3». Пострадали пять человек. Утечка серной кислоты устранена, выбросов опасных веществ нет.

В Севастополе при ударе беспилотника погиб мужчина. Еще один житель пострадал из-за падения обломков БПЛА на здание больницы. Фрагменты другого сбитого беспилотника упали на железнодорожные пути — задело контактную линию.

В Воронежской области поврежден фасад одного дома и остекление еще двух, а также автомобиль, гараж, ограждение и уличная линия электропередачи, написал губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.