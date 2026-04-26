В Вологодской области устранили утечку серной кислоты после удара БПЛА

В Вологодской области ликвидировали утечку серной кислоты, которая произошла при ударе БПЛА по территории азотного комплекса «Аммиак-3» АО «Апатит». Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, выбросов опасных химических веществ нет.

Удар по трубопроводу высокого давления с серной кислотой произошел в ночь на 26 апреля. Производственные здания предприятия были «незначительно повреждены», добавил господин Филимонов. При атаке пострадали пять человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.

По информации губернатора, силы ПВО отразили «не менее трех волн налетов» БПЛА на Вологодскую область. Всего сбито 14 беспилотников. «На данный момент режим атаки БПЛА снят, беспилотная опасность на территории региона сохраняется»,— написал глава региона в Telegram-канале.