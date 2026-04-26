Обломки беспилотника попали в отделение больницы в Севастополе

В отделение кардиологии первой городской больницы Севастополя попали обломки БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram. Один человек получил осколочные ранения.

Фрагменты другого сбитого беспилотника упали на железнодорожные пути — задело контактную линию. Губернатор предупредил о возможной задержке пригородных поездов.

Это последствия второй за сегодняшнюю ночь волны налета БПЛА на Севастополь. Она началась около 3:30 мск, об отбое воздушной тревоги губернатор сообщил уже после шести утра. За этот промежуток над городом сбили 16 беспилотников.

В час ночи, во время первой волны атаки, глава города сообщил о гибели человека от осколочного ранения. Тогда же пострадали трое человек, в двух зданиях произошел пожар, в одном районе города была повреждена газовая труба, в нескольких местах повредило линии электропередач.