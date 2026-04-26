Житель Севастополя погиб во время налета БПЛА

Во налета БПЛА на Севастополь погиб мужчина 1983 года рождения, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В момент удара он находился в машине в центральном районе города, на проспекте Генерала Острякова. Его ранило осколками от сбитого беспилотника.

Трое человек пострадали. Пожилой мужчина и женщина в районе Генерала Мельника и Балаклавского района были ранены осколками. У них травмы средней тяжести. На улице Хрюкина был ранен молодой человек, написал губернатор в Telegram.

В районе Фиолентовского шоссе в одном из СНТ загорелся частный жилой дом, в районе СТ «Фронтовик» от осколков сбитого БПЛА загорелась станция шиномонтажа. В нескольких жилых домах побились окна, в районе Учкуевки повреждена газовая труба, в некоторых местах осколками повредило линии электропередач. «Есть сообщения о попадании пуль в дома, окна, будьте осторожны»,— написал господин Развожаев.

Всего над городом были сбиты 43 БПЛА. Воздушную тревогу объявили в девять вечера, предупреждение отменили уже после часа ночи.