Средства ПВО сбили 22 украинских БПЛА, в том числе над Крымом

В субботу, 25 апреля, в период с 14:00 до 20:00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Про информации оборонного ведомства, вражеские дроны были уничтожены над территориями Ростовской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей, а также в небе над Республики Крым.

Ночью 25 апреля военные отразили атаку ВСУ в городе-герое Севастополе. В районе Северной стороны и мыса Херсонес над морем было уничтожено восемь БПЛА.

Андрей Николаев