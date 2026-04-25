В Белореченском районе из-за ливней подтопило 236 придомовых территорий

В Белореченском районе, по уточненной информации, из-за проливных дождей подтопило 236 придомовых территорий. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

По состоянию на вечер 25 апреля вода с большинства территорий сошла и угрозы жизнедеятельности населения нет. Проезд по всем дорогам, где были зафиксированы подтопления, открыт. В аварийно-спасательных и восстановительных работах участвуют 129 человек, задействованы 38 единиц техники.

Как уточняют в оперштабе региона, подтопления придомовых территорий зафиксировали в Белореченске, Пшехском, Южненском, Дружненском и Родниковском сельских поселениях. Вода заходила в 48 частных и один многоквартирный дом, в 14 из них работы по откачке воды продолжаются.

Андрей Николаев