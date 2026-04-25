Посетители «парка Галицкого» пожаловались на фотографов с совами

Полиция начала проверку после жалоб горожан на «фотографов-живодеров» в парке «Краснодар». Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу, по завершении разбирательства действиям граждан дадут соответствующую правовую оценку.

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что в парке «Краснодар» предлагают сфотографироваться с совами. По словам очевидцев, на территории парка регулярно появляются фотографы с дикими птицами.

Информацией из местных пабликов заинтересовалась городская полиция. Полицейские инициировали проведение проверки в парке.

