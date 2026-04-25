В Краснодаре летом планируют открыть подземный переход на Дзержинского

Готовность подземного перехода на улице Дзержинского в Краснодаре, на пересечении с улицей Нахимова составляет порядка 80%. Он уже соединил две стороны улицы. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

По словам мэра, до конца мая планируется восстановить проезжую часть и запустить по всем полосам автотранспорт. Итог этой большой стройки горожане увидят в конце июня. «Как только запустим подземник в работу, наземный переход (зебра) рядом будет ликвидирован»,— пообещал господин Наумов.

Уже выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций. Остались работы по отделке лестничных спусков и стен внутри перехода. Смонтированы шахты лифтов. Рабочие будут устанавливать подъемные механизмы. Весь периметр подземника будет просматриваться, а изображение с десяти камер наблюдения станет поступать напрямую в ЕДДС.

Андрей Николаев