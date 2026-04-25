В Сочи вырастили первые бананы

В сочинском крестьянском фермерском хозяйстве «100 гектар» вырастили первые бананы. Теперь фермеры готовятся к первому этапу полноценного сбора, который ожидается летом, сообщает пресс-служба Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Глава КФХ «100 гектар» Андрей Платонов-младший продегустировал банан прямо с ветки, подтвердив: эксперимент удался, вкус и аромат – уникальны. Теперь фермеры готовятся к первому этапу полноценного сбора, который ожидается летом. Планируется, что после сбора плоды также направят в испытательные лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» для проверки на безопасность.

В экспериментальных теплицах выращивается 15 различных сортов бананов, а в перспективе их количество могут увеличить до 20. Первым был посажен сорт Кавендиш, который потребители обычно видят на прилавках магазинов. Помимо него, в проекте представлены и экзотические разновидности: черный, белый, золотой, а также мини-бананы.

Как отметил КФХ «100 гектар» Андрей Платонов, полный цикл созревания бананов после появления соцветий составляет 3-3,5 месяца. Первые плоды, предназначенные для научных исследований, созреют летом. Плоды направят в Курчатовский институт для сравнительного анализа качества и содержания витаминов с импортными аналогами, закупленными в магазинах.

Большая часть урожая ожидается грядущей осенью — в сентябре-октябре 2026 года. Однако проект экспериментальный, и сроки могут корректироваться. Окончательное решение по каналам сбыта основной партии урожая пока не принято, однако рассматривается возможность сотрудничества с премиальными ресторанами.

Контроль безопасности и декларирование первого отечественного урожая бананов возьмут на себя специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Планируется, что продукция пройдет полный цикл лабораторных исследований. В том числе исследования на содержание пестицидов, нитратов и других потенциально опасных веществ.

Как заявила директор Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Лилия Кугушева, специалисты центра готовы обеспечить полный контроль безопасности плодов.

Проект по выращиванию бананов в Сочи стартовал в 2025 году в рамках программы возрождения субтропического земледелия.

